​Qualiporti : Le barrage flottant du port Charles Ornano déployé

Depuis avril 2018, le port Charles Ornano s’est engagé dans la définition et la mise en œuvre d’un plan actions visant à l’amélioration de la qualité des eaux de son bassin portuaire, au même titre que ses partenaires italiens du projet Qualiporti.

L’une des actions définies consiste à équiper le port de divers matériels pour le stockage des déchets, leur gestion et la protection du bassin. Celle-ci a pour ambition de permettre aux agents techniques et environnementaux du port, d’intervenir rapidement et efficacement sur les pollutions aux hydrocarbures et huiles maritimes et terrestres.

Parmi ces matériels acquis, un barrage flottant de 100m de long qui a – pour la première fois- été déployé le 28 décembre dernier, afin de contenir le déversement d’hydrocarbures du navire « Îles sanguinaires 2 », échoué aux abords du bassin portuaire lors du passage de la tempête Bella sur les côtes Ajacciennes.

En jeu, le déversement de 50.000 litres de carburant et une catastrophe écologique, qui a donc pu être évitée grâce – en premier lieu - à un équipement adéquat et une réactivité accrue des agents portuaires en lien avec les autorités et institutions compétentes.