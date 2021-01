​Opération de dépistage Covid-19 A Cità d'Aiacciu, l'ARS di Corsica è a prutizzioni civili urganizeghjani una campagna da fà testi di a Covid-19 à paratsi da u 6 di ghjinnaghju

La Ville d’Ajaccio en lien avec l’ARS de Corse et la Protection civile organise une opération gratuite de dépistage de la Covid-19 à partir de mercredi 6 janvier 16h00 jusqu’au 17 janvier. Deux lieux d’accueils sont ouverts à cet effet : le Palatinu et le gymnase Pascal Rossini.







Le Palatinu (1er étage, zone cafétéria)

Gymnase Pascal Rossini (hall d’entrée).

Le dispositif se déroulera de mercredi 6 janvier 16h00 à dimanche 17 janvier.

Horaires

Du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00

Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00





Comment ça se passe

Pour faire le test, pas besoin de rendez-vous, ni d’ordonnance, il vous suffit de vous munir de votre carte vitale et d’une pièce d’identité. Respectez les gestes barrières, la distanciation physique, le port de masque est obligatoire ainsi que l’utilisation d’une solution hydroalcoolique.



Les tests antigéniques contrairement aux tests PCR, permettent l’obtention d’un résultat rapide, entre 15 et 30 minutes. Les personnes de plus de 65 ans et celles revenant d’un voyage à l’étranger sont en revanche invitées à réaliser un test PCR dans un centre dédié.



En cas de détection de cas positifs au coronavirus sars-coV-2, ces derniers seront déclarés à l’ARS pour confirmation des consignes et de mise à l’isolement, en lien avec la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).



D’autres points de tests virologiques sont indiqués sur

