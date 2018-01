​Les médiathèques fêtent la Nuit de la lecture I mediatechi festighjeghjani a notti di a littura, sabbatu u 20 di ghjinnaghju trà 7 ori è 9 ori di sera

Les médiathèques des Cannes, de Saint Jean et des Jardins de l'Empereur fêtent la Nuit de la lecture le samedi 20 janvier, de 19h à 21h.



Dans une ambiance de veillées corses, venez en famille partager un moment de lecture et de convivialité tout en dégustant des chocolats chauds.



A la lueur de la bougie, les bibliothécaires vous liront des nouvelles, des contes et légendes corses, et des histoires jeunesse autour du thème de la nuit. Les plus jeunes seront invités à participer à des pêches aux livres et à un atelier de création d'origamis.



Venez nombreux !

