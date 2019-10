​Le premier forum sur la citadelle tient ses promesses U primu foru annant'à a citatella viaghja bè !

Le 8 octobre se tenait un forum pour imaginer l’avenir de la citadelle récemment revenue dans le giron de la Ville d’Ajaccio. C’est dans le cadre d’une concertation publique entamée le 28 juin que les Ajacciens sont invités à faire des propositions pour imaginer ensemble la citadelle de demain







​Participatif et créatif En choisissant d’organiser un forum, la Ville d’Ajaccio, avec l’appui de la Société Publique Locale d’aménagement Ametarra, marque une volonté d’ouverture au plus grand nombre. Ainsi dans la journée du 8 octobre de 15h00 de 21h00, plus d’une cinquantaine d’Ajacciens se sont prêtés aux jeux des ateliers proposés par le personnel de la SPL. Il fallait imaginer des espaces, déterminer à quel endroit pourrait se positionner telle ou telle structure. Une crèche, une école, une salle de spectacles, un festival chacun y va de son aménagement, les idées fusent. Une constante revient pourtant chez les participants, l’impatience et la volonté de voir cet endroit revivre. Cette journée inédite proposait aussi la visite du lieu. En trois mois, plus de 500 personnes ont visité la citadelle.

Les visiteurs ont pu mesurer la complexité du projet et le travail à réaliser. Pour la plupart de personnes venues de divers horizons c'était la première fois et l'émotion était présente. Depuis le mois de juin la SPL propose de découvrir la citadelle, plus de cinq cents personnes ont déjà répondu à l'appel. Une fois sur les lieux, une prise de conscience, la tache est immense. Retour à l'hôtel de ville, les travaux reprennent, on écrit sur un fond de plan les propositions pour les usages de l'espace public et des bâtiments. Les participants débattent, manipulent les volumes des bâtiments qu'ils posent sur le plan.

Découvrez les propositions, vos propositions Restauration Commerces Des bars

Un restaurant gastronomique

Un restaurant d’application (où le service serait assuré par les élèves du CFA suite au déménagement de la structure professionnelle dans la citadelle

Ce restaurant d’application s’il est installé dans le bâtiment senior permettra de faire les repas des résidents

Un rooftop

Un espace restauration employant des personnes en difficulté ou en situation de handicap

Un glacier Boutiques éphémères dédiées aux créateurs corse

Mise en valeur de l’artisanat (vente de couteaux corse, de bois...)

Une brocante

Commerces dédiés à la production locale (charcuterie…)

Pas de commerces similaires à ceux du centre-ville

Un supermarché Culture et patrimoine Animations et divertissements Un espace culturel : artisanat…

Un lieu de spectacle : un théâtre…

Un lieu d’exposition artistique : une galerie d’art

Un musée Napoléonien ; de la mer ; Tino Rossi ; de la résistance ou de l’histoire des grands hommes corses

Un lieu de promenade multiculturel et un circuit historique : par époque autour de la cellule de Fred Scamaroni

Le déménagement de la médiathèque Sampiero et de l’espace diamant dans la citadelle (plus d’espace)

Un chemin philosophique (« type allemand »)

Le tournage de films historiques

L’enregistrement de clips de groupes corses

Des festivals (danse, musique, cinéma…)

Un espace de musique actuel (la clarté)

Des lieux de mémoire dans les sous-sols

Un cinéma en plein air

Des concerts

Des spectacles

Un piano en accès libre

Des parcours sportifs

Des festivals

Des expositions

Un escape Game sur l’histoire de la citadelle

Des activités péri - scolaire

Un terrain de boules

Des tournois de cartes

Des aires de jeux pour les enfants Hôtellerie Logements Pas d’hôtel de luxe

Un hôtel école ou le service est assuré par les élèves en formation dans l’école hôtelliére de la citadelle

Logement des personnes handicapés à demeure sous la forme d’un petit hôtel pour bénéficier du label « tourisme handicap »

Un hôtel école 3 étoiles dans le style de l’hôtel Ibis Napoléon d’Ajaccio Logements sociaux

Pas d’habitation

Hébergements pour les travailleurs saisonniers

Un EHPAD : logements privatifs pour « personne senior » associés à des services privés

Des immeubles d’habitation allant du studio au F5, avec une partie en loyers modérés, baux exclusivement renouvelables. Formations Administrations et services L’installation du collège Fesch dans la citadelle pour laisser plus de place au lycée (ou inversement)

Transfert de certaines formations (restauration, hôtellerie) du lycée des métiers du Finosello pour valoriser les filières professionnelles

Une antenne de l’université de corse

Un lycée de l’artisanat

Une école de voile

Une école d’informatique

Une école de tourisme

Un lycée maritime et aquacole

Une école primaire Une administration au service des ajacciens

Une crèche (possibilité d’être intergénérationnelle si elle est mitoyenne à l’EHPAD) ou une garderie

Le déménagement de locaux administratifs vétustes dans la citadelle (ex : la DRAF)

Salle de réunion et de formation à la location

Une école primaire

Un centre ouvrier des bâtiments de France

Une salle de cérémonie

Une maison de santé (cabinet de radiologie et autres professions)

Grande salle communale pour les anniversaires d’enfant

Un service de navette électrique « aiaccina » pour circuler dans la citadelle

Regroupement des services du patrimoine dans la citadelle L’espace public Les grandes idées Piétonnisation

Ouvert à tous (touristes + Ajacciens)

Espace vert (arborés)

Espace de détente (lecture…)

Créer un parking sur plusieurs niveaux dans les douves

Aucune nouvelle construction si elle ne respecte pas les lieux

Des toilettes publiques

Garder les arbres existants, les entretenir et en rajouter

Créer des jardins cultivés et des jardins partagés

La mise en eau partielle des douves Rester dans l’authenticité, ne pas dénaturer le lieu

Attention aux investisseurs privés

Rendre l’espace public aux ajacciens

Respecter l’histoire du lieu

Jusqu'au 20 octobre pour participer



Prenez la parole et soumettez vos propositions en commentaire au bas de cette page jusqu'au 20 octobre.

Merci de veiller à ce que vos contributions soient polies, sans insulte, ni haine ou violence. Les contributions dérogeant à cette règle seront supprimées. La synthèse de tous les travaux menés depuis le 28 juin 2019 sera présentée le 17 octobre à 18h00 à l’Espace Diamant. Il sera alors encore permis de faire des propositions lors de cette réunion, qui marque la fin de la première phase de concertation. En attendant , un livre d'or est ouvert à l'accueil de la mairie, vous pouvez aussi contribuer en ligne et trouver toutes les informations sur le site officiel de la ville d’Ajaccio : www.ajaccio.fr dans l’onglet dédié à l’avenir de la citadelle : https://www.ajaccio.fr/CITADELLE-D-AJACCIO-GRANDE-CONCERTATION-PUBLIQUE-DU-28-JUIN-AU-20-OCTOBRE-2019_a8219.html . Retrouvez également toute l'actualité sur les réseaux sociaux sur Facebook Ville d'Ajaccio - Cità d'Aiacciu et sur Instagram #ACitadellaDiDumani

