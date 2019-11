​Le cinéma Le Laetitia, un nouveau scénario en écriture A municipalità d'Aiacciu voli sustena u prughjettu di ripresa è di mudernizazioni di u cinema u Letizia pà fà vultà a ghjenti in cità

Le conseil municipal a voté ce lundi 25 novembre le soutien de la Ville à la modernisation et à l'extension du cinéma Le Laetitia. Ce projet qui concorde avec les opérations municipales de redynamisation du centre-ville, porte sur un montant de subvention de 185 000€ en investissement.



Le cinéma fait partie des loisirs qui font vivre un lieu, qui anime une ville, un quartier. Un cinéma qui ferme ne laisse personne indifférent, il laisse un vide, il laisse de l’amertume chez ceux qui aimaient se plonger dans cette salle obscure où s’animent chaque fois de nouvelles histoires. Et puis un cinéma fait partie de la culture et aussi de l’attractivité d’une cité. Alors quand l’ouverture ou la reprise d’un cinéma est prévue, le rôle d’une municipalité est certainement de s’intéresser à la question et de lui offrir des perspectives de réussite.

​Programme commun La Ville d’Ajaccio envisage de soutenir une initiative en adéquation avec sa politique en faveur de l’attractivité du centre-ville. Celle du projet de reprise et de modernisation du cinéma Le Laetitia, situé sur le cours Napoléon et dont les grilles ne sont plus ouvertes depuis 2017. Les détails de son action publique ont été être présentés lors du conseil municipal de ce lundi 25 novembre.



Le projet qui entend développer une programmation d’art-et-essai sur la base d’un tarif de ticket modéré ainsi qu’une collaboration active en termes d’animation, d’éducation à l’image et de soutien aux festivals du territoire ajaccien, entre dans le cadre de la politique de médiation culturelle mise en œuvre depuis de nombreuses années sur le territoire ajaccien. En contrepartie, la Ville demandera à ce que le cinéma Le Laetitia accueille gracieusement les festivals de cinéma de son territoire (comme elle le fait actuellement à l’Espace Diamant), qu’un tarif préférentiel de 5 € soit accordé aux détenteurs de la carte « Ajaccio Culture » et enfin qu’un programme commun de médiation culturelle et d’éducation à l’image soit mis en place.

En chiffres Surface totale 681,71m2 3 salles de projection et 284 places dont 6 places pour les personnes à mobilité réduite. Estimation de la fréquentation : 80 000 spectateurs/an Le montant de la subvention de 185 000€ porte sur l'aide à la modernisation et à l'extension du cinéma dont le budget de travaux est estimé à 1 619 656,15 HT. Le soutien de la Ville représente 11,42% de la dépense totale.3 salles de projection et 284 places dont 6 places pour les personnes à mobilité réduite.

