​Dernier Week end de l'année à Aiacciu Natale in Aiacciu : Week end festif pour célébrer les derniers jours de l'année. Le City Trail s'élancera samedi 28 décembre à 18h30 de la Place Campinchi, U Mercatu sera ouvert pour l'occasion jusqu'à minuit.

Rappelons que le Mercatu restera ouvert jusqu'au 5 janvier, attention les horaires changent à compter du lundi 30 décembre, ouverture de 10h00 à 18h00.





Pour le réveillon pensez aux navettes

Samedi 28 décembre

U Girettu di Natale : Départ Place Campinchi à 11h00 Top départ à 18h30 de la Place Campinchi, plus de 1500 coureurs sont attendus dans les rues de la cité avec un passage mémorable sur le Marché de Noël. Mercatu di Natale : soireé City Trail, ambiance assurée jusqu'à minuit.



Mardi 31 décembre

Voyagez en toute sécurité pour le réveillon du nouvel an! Pour fêter avec vous le réveillon du nouvel an 2019, profitez de nos navettes gratuites de 20:00 à 5:00 du matin! Une navette assurera les trajets entre le rond point de Capo di Feno et la Confina, une navette circulera de St Pierre de Cardo aux crêtes en passant par les Hauts du Vazzio, une navette enfin circulera entre Budiccione, le Loretto et l’Empereur pour vous aider à rejoindre la Place de Gaulle. Les principaux départs et arrivées sont consultables sur l’onglet « plans et lignes », « navette du nouvel an »! Pour plus de précisions, saisissez vos lieux de départ et d’arrivée et vérifiez les passages. Et retrouvez toujours vos bus en direct en téléchargeant l’application Capamove!!

https://muvistrada.scoop.airweb.fr/services/navettes-du-nouvel-an/

Samedi 28 décembreMardi 31 décembrePour fêter avec vous le réveillon du nouvel an 2019, profitez de nos navettes gratuites de 20:00 à 5:00 du matin! Une navette assurera les trajets entre le rond point de Capo di Feno et la Confina, une navette circulera de St Pierre de Cardo aux crêtes en passant par les Hauts du Vazzio, une navette enfin circulera entre Budiccione, le Loretto et l’Empereur pour vous aider à rejoindre la Place de Gaulle. Les principaux départs et arrivées sont consultables sur l’onglet « plans et lignes », « navette du nouvel an »! Pour plus de précisions, saisissez vos lieux de départ et d’arrivée et vérifiez les passages. Et retrouvez toujours vos bus en direct en téléchargeant l’application Capamove!!

Accueil Envoyer à un ami Imprimer