​Appel au mécénat en faveur du fonds anciens de la bibliothèque Fesch A Cità d'Aiacciu lampa una chjama pà i doni à prò di i fondi anziani di a bibbiuteca Fesch

Sur les pas du Cardinal Fesch ou encore de Lucien Bonaparte, agissez pour la transmission du patrimoine et inscrivez votre nom dans l'histoire du pays ajaccien. La Ville d'Ajaccio lance un appel aux dons aux particuliers et aux entreprises en partenariat avec la fondation du Patrimoine pour la sauvegarde des ouvrages exceptionnels du fonds anciens de la bibliothèque Fesch



Pour mettre en valeur des joyaux du patrimoine ajaccien, la Ville d’Ajaccio a lancé en 2019 une opération de mécénat pour la restauration de la bibliothèque Fesch et de son exceptionnel fonds anciens. Grâce au concours de nombreux institutions publiques (CDC, Drac, Ville d’Ajaccio) et la somme de 500 000 euros obtenue grâce au loto patrimoine lancé dans le cadre de la mission Bern, les travaux de réfection de la bibliothèque Fesch vont pouvoir débuter d’ici l’été 2021. La rénovation du fonds ancien fait aujourd’hui l’objet d’un nouvel appel à souscription auprès des particuliers et des entreprises. Ce projet permettra d'assurer la sauvegarde des ouvrages anciens et très rares de la bibliothèque patrimoniale, tout en améliorant leur mise en valeur auprès du public, chercheurs autant que visiteurs d'un jour.



Lettres manuscrites de l'Empereur

Constitué au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui, grâce à des dons successifs à commencer par ceux de Lucien Bonaparte et du Cardinal Fesch, le fonds anciens compte environ 40 000 ouvrages parmi lesquels des dizaines d'incunables, des centaines de manuscrits du XVe au XIXe siècle, de nombreuses éditions rares et des ouvrages d’éditeurs prestigieux, ainsi que des lettres manuscrites de l'Empereur lui-même et de sa famille. Soit un patrimoine d’une grande valeur scientifique reconnu à l’échelle nationale et internationale.



La Fondation du patrimoine en charge de l’ingénierie de mise en œuvre espère collecter à travers cette opération, 147 000 euros pour la restauration des ouvrages les plus remarquables.



​Réduction fiscale



Aujourd'hui, la pérennité́ du fonds ancien est menacée et certaines restaurations deviennent urgentes notamment concernant :

- Descriptions de l'Egypte, ed. originale Impériale

- La Chronique de Nuremberg, incunable de 1493

- Rerum Italicorum Scriptores, Milano 1734, 23 tomes

- Le Cabinet des Fées, Paris 1758-1786, 35 tomes

- Géographie Blauiane, Amsterdam 1662, cuir, 10 tomes

- Géographie Blauiane, Amsterdam 1662, parchemin, 13 tomes

- Fondo Kirker, XVIIIème, 13 tomes

- Theatrum Urbium, Amsterdam 1657, 8 tomes

- Libelli Mathematicis, Amiens 1509-1510, 1 tome

A ce jour, la somme collectée s’élève à 11 823 euros.

Pour faire un don, les personnes ou les entreprises intéressées peuvent se rendre sur le site internet de la fondation du patrimoine,



Pour contribuer et avoir plus d’informations sur les contreparties de cette opération de mécénat :

Cagnotte pour aider à la restauration des livres anciens :



L'histoire de la bibliothèque Fesch

LE MÉCÉNAT ET SES AVANTAGES

