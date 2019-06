​« Ajaccio : l’enfance de Napoléon » U museu naziunali di a Casa Bonaparte prisenta una mostra annant'à a zitellina di Napuliò in Aiacciu

Le musée national de la Maison Bonaparte présente une exposition originale, instructive et subtilement facétieuse. Venez découvrir la famille Bonaparte, son quotidien et son destin que nul n'aurait su prédire.



Le musée national de la maison Bonaparte propose une exposition qui séduira petits et grands. Réalisée "à partir de textes tardifs, souvent anecdotiques, l'exposition rappelle le mode de vie des Bonaparte dans leur quotidienneté" , explique Jean Marc Olivesi, conservateur général du Patrimoine et directeur du Musée national de la Maison Bonaparte. On y découvre des portraits totalement inventés, mais dessinés à partir des traits de caractère qui nous sont parvenus des habitants de la maison Bonaparte. Les récentes recherches d’Antoine-Marie Graziani qui s’est associé à ce projet permettent de fixer un cadre social.



Portraits

"Famille noble parmi les plus éminentes de la ville, les Bonaparte ne pouvaient pourtant pas rêver de destins exceptionnels de par leur seule naissance. Il a fallu les capacités exceptionnelles de certains d’entre eux, leur sens de l’opportunité historique, leur œil pour jauger leurs contemporains, leur confiance totale dans l’éducation et la formation, leur incroyable force de travail pour en arriver là", poursuit le conservateur. Chaque portrait de cette galerie des ancêtres imaginaires est éclairé par une planche de bande-dessinée narrant des épisodes emblématiques de la vie du personnage par Charles Cianfarani. La créatrice Valérie Santarelli a pour sa part décliné une nouvelle fois l'Empire à sa façon et avec humour subtil, une carte des attributions territoriales familiales. Joseph, Elisa, Jérôme, Lucien représentés dans un jeu de quilles.

Puis, sur un plateau tournant, se succéderont neuf saynètes de l’enfance de Napoléon à Ajaccio, réalisées par Frédéric Pierrot avec des Playmobils.

Cette exposition est avant tout destinée aux enfants des écoles.

Infos pratiques Horaires



La maison Bonaparte est ouverte tous les jours sauf le lundi.

Du 1er octobre au 31 mars : de 10h30 à 12h30 (dernière entrée 12h00) et de 13h15 à 16h30 (dernière entrée 16h00)

Du 1er avril au 30 septembre : de 10h00 à 12h30 (dernière entrée 12h00) et de 13h15 à 17h30 (dernière entrée 17h00)

Un système de réservation pour les groupes est mis en place à compter du 15 mars 2019

Il vous suffit d’envoyer un message à l’adresse e-mail :

Date, heure, nombre de personne,

Un message de confirmation vous sera envoyé, le guide devra se présenter avec à l’entrée du musée afin de bénéficier d’une priorité à la visite



Accès :

Musée national de la maison Bonaparte

Rue Saint-Charles

20000 Ajaccio



Tarifs :

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5 € (jeunes de 18 à 25 ans non résidents de l’UE, membre de famille nombreuse sur présentation d’un justificatif en cours de validité)

Groupes : 5 € par personne (à partir de 10 personnes)

Gratuité (moins de 26 ans résidents de l’UE, enseignants munis du Pass-Education, personnes en situation de handicap ainsi que leur accompagnateur, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux)

Gratuité pour tous, le 1er dimanche du mois

Des visites guidées de la Maison Bonaparte sont organisées par l'Office du Tourisme d'Ajaccio. Pour les horaires, les tarifs et les billets, se renseigner ici :

Contact :

04 95 21 43 89

